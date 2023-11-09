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13:13 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Лукашенко анонсировал встречу с представителями зарегистрированных партий

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил со спикером Совета республики Натальей Кочановой предстоящие в феврале 2024 года выборы депутатов всех уровней.

Источник: Sputnik.by

Встреча прошла в четверг во Дворце Независимости.

По его словам, у спикера верхней палаты парламента имеется срез всех проблем, которые нужно контролировать во время подготовки и проведения электоральной кампании.

«Завтра более конкретно мы обсудим их на встрече с представителями партий, которые числятся у нас и являются партиями — те, которые прошли регистрацию и которые намерены, я так понимаю, участвовать в парламентских выборах», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

После чего напомнил, что в предстоящих выборах будет участвовать вертикаль власти, потому что это важная политическая кампания для 2024 года.

«Следом же формирование Всебелорусского народного собрания, избрание делегатов на это собрание. Как обстоят дела с вашей точки зрения?» — поинтересовался у Кочановой белорусский лидер.

Он также обратил внимание на такой важный вопрос, как кадры, и отметил, что имеются кадровые проблемы, которые требуют обсуждения на высоком уровне.

Лукашенко спросил у Кочановой, которая по совместительству является уполномоченным представителем президента в Минске, как обеспечены жители белорусской столицы самым необходимым.

«Молодцы сенаторы, проводят встречи с людьми. Вы мне обещали, что концентрировать будете то, что происходит в Беларуси, и доложите при необходимости. Хотелось бы услышать вашу позицию в этом плане», — резюмировал глава государства.

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