Лукашенко анонсировал встречу с представителями зарегистрированных партий

Встреча прошла в четверг во Дворце Независимости.
По его словам, у спикера верхней палаты парламента имеется срез всех проблем, которые нужно контролировать во время подготовки и проведения электоральной кампании.
«Завтра более конкретно мы обсудим их на встрече с представителями партий, которые числятся у нас и являются партиями — те, которые прошли регистрацию и которые намерены, я так понимаю, участвовать в парламентских выборах», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
После чего напомнил, что в предстоящих выборах будет участвовать вертикаль власти, потому что это важная политическая кампания для 2024 года.
«Следом же формирование Всебелорусского народного собрания, избрание делегатов на это собрание. Как обстоят дела с вашей точки зрения?» — поинтересовался у Кочановой белорусский лидер.
Он также обратил внимание на такой важный вопрос, как кадры, и отметил, что имеются кадровые проблемы, которые требуют обсуждения на высоком уровне.
Лукашенко спросил у Кочановой, которая по совместительству является уполномоченным представителем президента в Минске, как обеспечены жители белорусской столицы самым необходимым.
«Молодцы сенаторы, проводят встречи с людьми. Вы мне обещали, что концентрировать будете то, что происходит в Беларуси, и доложите при необходимости. Хотелось бы услышать вашу позицию в этом плане», — резюмировал глава государства.