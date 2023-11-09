По итогам переговоров Путина и Токаева утвердят программу сотрудничества на три года

«Сегодня по итогам переговоров подпишем совместное заявление, в котором зафиксированы дальнейшие стратегические задачи по продвижению российско-казахстанского взаимодействия. Утвердим также план совместных действий, который определяет конкретные направления сотрудничества на следующие три года», — сказал он на встрече с Токаевым.
Кроме того, к подписанию подготовлен целый ряд важных документов, охватывающих самые разные направления двусторонних связей, добавил Путин.
Ранее он сообщил, что к подписанию по итогам форума в Костанае подготовлены соглашения, меморандумы и контракты на сумму порядка 100 миллионов долларов.
По его словам, в Костанае собрались представители более чем тридцати регионов двух стран — руководители органов власти, законодатели, представители министерств и ведомств, бизнеса, научных и общественных кругов.
«То есть именно те, кто на повседневной основе занимается практическими аспектами развития всего комплекса наших отношений — в политике, экономике, гуманитарной сфере», — уточнил он.
Владимир Путин отметил, что благодаря активности самих регионов сотрудничество на этом уровне «продолжает углубляться, вовлекать всё новых участников, наполняться конкретным содержанием».
По его словам, межрегиональные обмены визитами стали регулярными.
В нынешнем году состоялись результативные рабочие поездки в различные регионы Казахстана глав Якутии, Астраханской, Челябинской областей. Представительные казахстанские делегации принимали участие в Красноярском экономическом форуме и в мероприятиях по случаю 100-летия Бурятии.