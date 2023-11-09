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13:41 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Депутаты БКС предложили отменить режим ЧП в Молдове

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКС) зарегистрировал в секретариате парламента для рассмотрения на пленарном заседании в четверг вопрос о прекращении действия режима ЧП в Молдове.

Источник: Sputnik.md

Депутат Диана Караман напомнила, что изначально было установлено, что полномочия Комиссии по чрезвычайным ситуациям не должны выходить за рамки исполнительной власти.

«В последнее время КЧС приняла ряд решений, которые выходят за полномочия исполнительной власти и тех полномочий, которыми ее наделил парламент. Конкретно решение 91 от 30 октября 2023 года, согласно которому отозвали лицензии шести телеканалов. Более того, решение парламента 274, согласно которому мы продлили последнее ЧП, 6 пункт гласит, что комиссия не будет вмешиваться в организацию местных выборов, но решением 64 от 31 марта 2023 члены комиссии исключили избирательного конкурента», — заявила Караман.

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