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13:42 (мск), источник: ИА Башинформ

«Для нас это большая честь» — Радий Хабиров о решении по проведению форума России и Казахстана в Уфе

Глава Башкирии поблагодарил президента Владимира Путина за решение провести следующий Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Уфе.

Источник: Башинформ

«Благодарю нашего президента Владимира Владимировича Путина за решение провести следующий Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана у нас в Уфе. Для нас это большая честь. Несомненно, форум будет способствовать развитию торгово-экономических, деловых, гуманитарных связей между Башкортостаном и Казахстаном. Мы продолжаем взаимодействовать в сферах промышленности, сельского хозяйства, науки. Нас связывают общая история, культура, у нас общие корни», — написал он в своем телеграм-канале.

Радий Хабиров также выразил признательность команде президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за оказываемое содействие в укреплении связей между Башкортостаном и Казахстаном.

«А мы будем работать, чтобы форум в Уфе прошел на самом высоком уровне», — пообещал Глава Башкирии.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что следующий Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в 2024 году в Уфе.

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