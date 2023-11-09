«Для нас это большая честь» — Радий Хабиров о решении по проведению форума России и Казахстана в Уфе

«Благодарю нашего президента Владимира Владимировича Путина за решение провести следующий Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана у нас в Уфе. Для нас это большая честь. Несомненно, форум будет способствовать развитию торгово-экономических, деловых, гуманитарных связей между Башкортостаном и Казахстаном. Мы продолжаем взаимодействовать в сферах промышленности, сельского хозяйства, науки. Нас связывают общая история, культура, у нас общие корни», — написал он в своем телеграм-канале.
Радий Хабиров также выразил признательность команде президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за оказываемое содействие в укреплении связей между Башкортостаном и Казахстаном.
«А мы будем работать, чтобы форум в Уфе прошел на самом высоком уровне», — пообещал Глава Башкирии.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что следующий Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в 2024 году в Уфе.