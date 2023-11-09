Захарова — о местных выборах в Молдове: PAS показала крайне слабые результаты

Как считает Захарова, результаты выборов показали, что оппозиция в Молдове укрепила свои позиции. Она обратила внимание на то, что в республике результаты голосования уже назвали фактическим вотумом антидемократическому курсу страны.
«Выводов официальный Кишинев, похоже, не собирается делать, продолжая в абсолютно тоталитарной манере политику подавления любого инакомыслия. Где эта, кстати, европейская толерантность, которую поставили во главу угла в официальных коридорах власти в Кишиневе? Где признание победы оппозиции? Где это все?» — задалась вопросом российский дипломат.
Она обратила внимание на то, что седьмого ноября ЦИК Молдовы отстранил от участия во втором туре выборов независимого кандидата на пост мэра Бельц.
«Поступает также информация о попытках властей отменить выборы в Оргееве. В обоих городах кандидаты от правящей партии оказались в числе аутсайдеров», — отметила Захарова.