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9 ноября, новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Захарова — о местных выборах в Молдове: PAS показала крайне слабые результаты

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Правящая в Молдове партия PAS, несмотря на все усилия режима Санду, показала крайне слабые результаты на прошедших пятого ноября местных выборах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг.

Источник: Reuters

Как считает Захарова, результаты выборов показали, что оппозиция в Молдове укрепила свои позиции. Она обратила внимание на то, что в республике результаты голосования уже назвали фактическим вотумом антидемократическому курсу страны.

«Выводов официальный Кишинев, похоже, не собирается делать, продолжая в абсолютно тоталитарной манере политику подавления любого инакомыслия. Где эта, кстати, европейская толерантность, которую поставили во главу угла в официальных коридорах власти в Кишиневе? Где признание победы оппозиции? Где это все?» — задалась вопросом российский дипломат.

Она обратила внимание на то, что седьмого ноября ЦИК Молдовы отстранил от участия во втором туре выборов независимого кандидата на пост мэра Бельц.

«Поступает также информация о попытках властей отменить выборы в Оргееве. В обоих городах кандидаты от правящей партии оказались в числе аутсайдеров», — отметила Захарова.

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