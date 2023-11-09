Антидопинговое агентство Узбекистана отстранило пятерых спортсменов и вынесло предупреждение еще 33 атлетам

Всего за девять месяцев 2023 года у спортсменов было взято 337 допинг-проб. В результате 33 спортсменам, которые вовремя не ввели данные в систему, были вынесены предупреждения. Пятерых спортсменов отстранили от профессионального спорта.
При этом два спортсмена, срок наказания которых за нарушения антидопинговых правил истек, вернулись в профессиональный спорт.
АДАМС — один из главных инструментов Всемирного антидопингового агентства (WADA) по борьбе с допингом. Эта система предназначена для управления базой данных, расположенной в интернете. Ежедневно каждый спортсмен, входящий в национальный пул тестирования или в пул тестирования международной федерации, должен заполнять в ней информацию о своем местонахождении. Делается это с тем, чтобы допинг-офицеры могли в любой момент приехать к атлету для забора проб.
Спортсмен должен указывать один час в течение суток, когда инспектор допинг-контроля сможет его протестировать. Этот час указывается в промежутке с 5 до 23 часов. Информация об этом «окне» должна быть максимально подробной и актуальной. Спортсмен должен указывать название населенного пункта, улицы, номер дома, код двери подъезда — все, чтобы его смогли отыскать.
Вроде бы все просто: зашел в интернет, заполнил несколько пунктов и можешь дальше спокойно тренироваться или заниматься своими делами. Но, как подтверждают многочисленные случаи, и здесь у спортсменов бывают проколы. Чем это вызвано? Возможно, частыми переездами. А иногда случаются и форс-мажоры. Спортсмен может опоздать на самолет и не прибыть в назначенное место в назначенное время.
Три таких предупреждения в течение 12 месяцев ведут к дисквалификации сроком на полгода.