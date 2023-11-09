9 ноября, новости Молдовы, источник: RT на русском
Десятки водителей автобусов вышли на акцию протеста в Кишинёве
Десятки водителей междугородних автобусов и такси вышли на акцию протеста у здания правительства Молдавии в Кишинёве.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Десятки водителей междугородних автобусов и такси вышли на акцию протеста у здания правительства Молдавии в Кишинёве.
Об этом заявил глава ассоциации работодателей автотранспортных операторов (АРОТА) Олег Алекса.
Он отметил, что водители выступают против поправок в транспортный кодекс.
«Если мы заберём пассажиров не с вокзала, нас оштрафуют на большую сумму, а на вокзале мы должны отдавать 10% от своих сборов. Автовокзалы ставят нам несправедливые условия», — цитирует его РИА Новости.