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9 ноября, новости Молдовы, источник: RT на русском

Десятки водителей автобусов вышли на акцию протеста в Кишинёве

Десятки водителей междугородних автобусов и такси вышли на акцию протеста у здания правительства Молдавии в Кишинёве.

Десятки водителей междугородних автобусов и такси вышли на акцию протеста у здания правительства Молдавии в Кишинёве.

Об этом заявил глава ассоциации работодателей автотранспортных операторов (АРОТА) Олег Алекса.

Он отметил, что водители выступают против поправок в транспортный кодекс.

«Если мы заберём пассажиров не с вокзала, нас оштрафуют на большую сумму, а на вокзале мы должны отдавать 10% от своих сборов. Автовокзалы ставят нам несправедливые условия», — цитирует его РИА Новости.

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 Десятки водителей автобусов вышли на акцию протеста в Кишинёве
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