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9 ноября, источник: РИА "ФедералПресс"

В Челябинск летит помощник президента РФ

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноября, ФедералПресс. В Челябинск летит помощник президента России Игорь Левитин. 10 ноября он выступит на Русском экономическом форуме.

«Участие в пленарной дискуссии “Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России” примет помощник президента РФ Игорь Левитин», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

10 ноября состоится центральное мероприятие Русского экономического форума. В дискуссии также примут участие полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Ранее «ФедералПресс» рассказал о том, что на Русский экономический форум в Челябинск приедет певец Shaman.

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