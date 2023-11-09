9 ноября, источник: РИА "ФедералПресс"
В Челябинск летит помощник президента РФ
ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноября, ФедералПресс. В Челябинск летит помощник президента России Игорь Левитин. 10 ноября он выступит на Русском экономическом форуме.
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«Участие в пленарной дискуссии “Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России” примет помощник президента РФ Игорь Левитин», — сообщили в пресс-службе правительства региона.
10 ноября состоится центральное мероприятие Русского экономического форума. В дискуссии также примут участие полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Ранее «ФедералПресс» рассказал о том, что на Русский экономический форум в Челябинск приедет певец Shaman.