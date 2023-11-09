9 ноября, источник: АиФ Воронеж
Губернатор вручил воронежцам государственные и областные награды
Наград удостоены 24 представителя самых различных сфер.
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев в четверг, 8 ноября, вручил государственные и областные награды местным жителям, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«4 ноября мы отмечали День народного единства. Хочу сказать, что сегодня, как и во все времена, трудовая, ратная и духовная сплоченность граждан является основой всех успехов и побед страны и регионов. Спасибо всем за участие в этом благородном процессе».
Наград удостоены 24 представителя самых различных сфер — от промышленности до медицины, а также деятели культуры, сотрудники органов власти, ветераны.
«Не могу не отметить руководителя городской ветеранской организации Николая Борисова. На днях ему исполнилось 99 лет. Наш легендарный земляк всего себя посвятил служению родине», — добавил Александр Гусев.
Напомним, 7 ноября губернатор встретился с главой Хохольского района Воронежской области Михаилом Ельчаниновым. На встрече обсуждалось социально-экономическое развитие муниципалитета. Александр Гусев дал рекомендации контролировать вопросы, связанные с качеством работы первичного звена здравоохранения, а также с ростом средней заработной платы в районе.