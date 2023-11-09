9 ноября, источник: Татарстан 24
Владимир Путин наградил экс-главу ЦИК РТ Экзама Губайдуллина орденом Почета
Такой награды он удостоен за многолетнюю добросовестную работу.
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Экс-глава Центральной избирательной комиссии Татарстана Экзам Губайдуллин награжден орденом Почета. Указ подписал президент России Владимир Путин. Этой награды Губайдуллин удостоен за многолетнюю добросовестную работу.
Напомним, начиная с 1998 года, на протяжении 8 лет Экзам Саматович возглавлял Аппарат президента РТ. Далее он был сенатором Совета Федерации от республики. В настоящее время Губайдуллин является председателем Совета муниципальных образований РТ.
Ранее в Казанском Кремле прошло торжественное вручение государственных наград. Награды вручал Фарид Мухаметшин.