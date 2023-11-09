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9 ноября, источник: Татарстан 24

Владимир Путин наградил экс-главу ЦИК РТ Экзама Губайдуллина орденом Почета

Такой награды он удостоен за многолетнюю добросовестную работу.

Источник: Татарстан 24

Экс-глава Центральной избирательной комиссии Татарстана Экзам Губайдуллин награжден орденом Почета. Указ подписал президент России Владимир Путин. Этой награды Губайдуллин удостоен за многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, начиная с 1998 года, на протяжении 8 лет Экзам Саматович возглавлял Аппарат президента РТ. Далее он был сенатором Совета Федерации от республики. В настоящее время Губайдуллин является председателем Совета муниципальных образований РТ.

Ранее в Казанском Кремле прошло торжественное вручение государственных наград. Награды вручал Фарид Мухаметшин.

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