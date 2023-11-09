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9 ноября, новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Стала известна программа визита президента Италии в Узбекистан

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Италии Серджо Маттарелла 9—11 ноября совершит официальный визит в Узбекистан, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

В соответствии с программой состоятся переговоры на высшем уровне. В повестку дня включены вопросы дальнейшего развития узбекско-итальянских отношений стратегического партнерства и расширения взаимовыгодного сотрудничества в приоритетных направлениях.

Особое внимание будет уделено вопросам практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Узбекистана в Италию в июне этого года.

Также состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной политики и регионального взаимодействия. По итогам саммита ожидается подписание ряда межправительственных и межведомственных документов.

Серджо Маттарелла также совершит поездки в города Самарканд и Хиву, где ознакомится с культурно-историческим наследием Узбекистана.

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