9 ноября, источник: Комсомольская правда
Глеб Никитин и Дмитрий Чернышенко обсудили создание ИТ-кампуса «Неймарк»
Нижегородский кампус станет одним из крупнейших в России.
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко обсудили создание ИТ-кампуса «Неймарк». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
По словам Дмитрия Чернышенко, нижегородский кампус станет одним из крупнейших подобных объектов в стране. Его площадки будут рассчитаны на обучение до 7 000 студентов.
— По поручению президента к 2030 году в России должны быть построены не менее 25 кампусов мирового уровня. Нижегородский «Неймарк» уже является одним из флагманских проектов. Кампус станет центром притяжения для молодежи и окажет также позитивное влияние на развитие науки в регионе.
Глеб Никитин отметил, что строительство кампуса будет проходить в три этапа. На первом возведут 13 шестиэтажных и 5 четырехэтажных корпусов гостиницы. Второй и третий этапы предусматривают строительство двух гостиниц недалеко от проспекта Гагарина. В рамках четвертой очереди появится образовательный корпус с ФОКом и конференц-центром. На пятом этапе будет построено главное учебное здание около метромоста.
Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что уже сформированы три образовательные программы и найдены партнеры из ИТ-компаний, которые готовы преподавать. Остальные программы пока проходят исследования.
Ключевыми направлениями кампуса станут микроэлектроника, телекоммуникации, искусственный интеллект, кибербезопасность, беспилотные технологии, программно-аппаратные комплексы, интернет вещей и смешанная реальность.