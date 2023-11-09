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9 ноября, новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Лукашенко изменил указы по вопросам нормотворчества

Александр Лукашенко одобрил поправки в указы по вопросам нормотворчества.

Источник: president.gov.by

Президентом Беларуси Александром Лукашенко согласованы поправки в указы, регулирующие вопросы нормотворчества, сообщила пресс-служба президента.

В частности, Лукашенко подписал указ (№ 348 от 8 ноября 2023-го), который приводит в соответствие с обновленной Конституцией акты, регулирующие вопросы нормотворческой деятельности и предоставления правовой информации.

Например, меняется перечень правовых актов, которые включаются в Нацреестр правовых актов (сейчас он будет дополняться решениями Всебелорусского народного собрания). Кроме того, предусмотрено исключение механизма подготовки проектов декретов и внесения их на рассмотрение главы государства.

Еще документом закреплена необходимость получения согласия президента на внесение в Палату представителей законопроектов, которые предусматривают признание утратившими силу президентских декретов или их структурных элементов.

Также сейчас указы приводятся в соответствие с новыми предписаниями закона «О нормативных правовых актах» (относительно терминологии) и уточняются, исходя из правоприменительной практики.

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