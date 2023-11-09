Комиссарам дадут денег и статус. Военкоматы РФ реорганизуют на фоне СВО

Их основная цель — привести статус работников военкоматов в соответствие со статусом сотрудников территориальных органов Минобороны РФ и повысить им зарплату. Это то, что на поверхности.
Минобороны предлагает установить предельную численность федеральных государственных гражданских служащих (ФГГС) в военных комиссариатах в количестве 44 432 человек. Даже в масштабах такой страны, как Россия, это, на первый взгляд, достаточно много — практически три дивизии по штату военного времени. Смотрим внимательнее — в этом составе в ранге служащих ФГГС числится весь гражданский персонал, который участвует в организации воинского учёта, призыва граждан на срочную службу, мобилизационной работе, пенсионном обеспечении уволенных с военной службы.
"В советские времена в составе районных военкоматов и военных комиссариатов служили едва ли на должностях писарей офицеры, как действующие, так и запасники, — рассказал aif.ru бывший военный комиссар объединенного комиссариата Савеловского района Москвы полковник запаса Сергей Моисеев. — Потом офицерские должности сократили, а на их место пришли женщины, у которых был мизерный оклад и масса организационных задач. Служба тире работа в военкомате стала не просто не престижной, но и просто невыгодной. Специалисты в большинстве уволились, помимо самого военкома остались женщины, которые работали на энтузиазме.
Представляете, пришел призывник в военкомат, а это уже первая ступенька в военной службе, а его встречает не строгий усатый капитан или майор с хорошо поставленным командным голосом, не допускающим пререканий, а добродушного вида тетушка, похожая на маму. Если сейчас повысят зарплату, то в военкомат вернутся отставники, пусть не в армейской форме, но всё равно при погонах, это повысит статус структур военных комиссариатов".
Среди нововведений предполагается дополнить Указ «О Реестре должностей ФГГС» перечнем должностей в территориальных органах ведомства. Среди них — военный комиссар региона и его заместитель, а также военный комиссар муниципалитета, начальник и специалисты отделов и центров обеспечения.
Для сотрудников военных комиссариатов предполагается установить и новые должностные оклады.
Так, для военного комиссара субъекта он составит 23 109 рублей, заместителю назначат 21 417 рублей, военному комиссару муниципалитета будет полагаться 20 289 рублей, для остальных должностей по отделам и центрам — от 15 до 20 тысяч рублей.
Реализация проекта указа и оплата труда гражданских служащих потребует более 46 миллиардов рублей. Сейчас в статусе ФГГС в структуре военных комиссариатов находится около 5 тысяч человек.
«При принятии таких нововведений, в том числе с увеличением заработной платы, в военкоматах появится гораздо больше профильных специалистов, — считает бывший военный комиссар полковник Моисеев. — С учетом возросшего уровня поддержания мобилизационной готовности, оформления дел уволившихся, оказания помощи получившим ранения и увечия это будет особенно актуально. И денег здесь не нужно жалеть в том числе на работников военкоматов».