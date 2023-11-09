9 ноября, новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Лукашенко получил на подпись проект указа о назначении выборов в Беларуси
Лукашенко на подпись направлен проект указа о назначении выборов.
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Президенту Беларуси Александру Лукашенко в установленном порядке внесли проект президентского указа о назначении выборов депутатов. Об этом 9 ноября сообщили в Центризбиркоме страны.
Таким образом, в ЦИК сообщили, что проект указа о назначении выборов Александр Лукашенко получил на подпись.
— Ждем его подписания, прокомментировал глава Центризбиркома Игорь Карпенко.
Напомним, что единый день голосования пройдет в Беларуси впервые. Выборы в парламент и местные советы депутатов назначены на 25 февраля 2024-го.