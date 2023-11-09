Главное
Палестино-израильский конфликт
9 ноября, новости Узбекистана, источник: Uznews

Президент поручил проверить главу Комитета по конкуренции на соответствие занимаемой должности

Глава государства указал на серьезные недостатки в деятельности Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей.

Источник: president.uz

Во время видеоселекторного совещания было отмечено, что в крупных торговых сетях не созданы равные условия для отечественных производителей, имеются проблемы с получением от них товарных денег. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Кроме того, собралось огромное количество жалоб населения на качество и цену продукции.

Отмечается, что все это свидетельствует о серьезных недостатках в деятельности Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей.

В связи с этим поручено рассмотреть вопрос о праве Ш. Шорахметова занимать должность председателя Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Шавкат Мирзиеев