Президент поручил проверить главу Комитета по конкуренции на соответствие занимаемой должности

Во время видеоселекторного совещания было отмечено, что в крупных торговых сетях не созданы равные условия для отечественных производителей, имеются проблемы с получением от них товарных денег. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Кроме того, собралось огромное количество жалоб населения на качество и цену продукции.
Отмечается, что все это свидетельствует о серьезных недостатках в деятельности Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей.
В связи с этим поручено рассмотреть вопрос о праве Ш. Шорахметова занимать должность председателя Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей.