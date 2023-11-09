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9 ноября, новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Николае Рошка подал в отставку с поста главы Конституционного суда

Пресс-служба Конституционного суда сообщила об отставке председателя инстанции.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Председатель Конституционного суда Николае Рошка подал в отставку. Об этом в четверг сообщила пресс-служба КС.

Там также уточнили, что выборы нового главы КС пройдут 10 ноября.

Рошка был избран председателем КС тайным голосованием в апреле 2023 года. На этом посту он сменил Домнику Маноле.

Маноле возглавила Конституционный суд в апреле 2020 года, сменив на этом посту Владимира Цуркана, который был смещен в этот же день голосами большинства членов КС.

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