9 ноября, новости Узбекистана, источник: Uznews
Фермерам разрешат выбирать кластер в пределах области и продавать излишки урожая
Шавкат Мирзиёев поручил внедрить новую систему организации кластеров.
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Во время видеоселекторного совещания было отмечено, что между фермерами и кластерами нарушена расчетная дисциплина. Об этом сообщает пресс-служба президента.
В частности, в 20 кластерах нарушены расчёты на месте, в 122 кластерах имеется задолженность перед Фондом сельского хозяйства. 27 кластеров не выплатили фермерам деньги за урожай хлопка 2022 года. Долги имеются и у фермеров перед кластерами.
В связи с этим президент поручил внедрить в стране новую систему организации кластеров, взаимоотношений между ними и фермерами.
Отмечается, что в каждом регионе к новым кластерам будут предъявлены требования по финансовым показателям, производственным мощностям и техническому оснащению.
Отныне фермеры смогут заключать фьючерсные контракты с любым кластером в пределах региона. Они также смогут продавать излишки через биржу.
На совещании отмечалось, что фермерам будут выделены льготные кредиты в виде 60% аванса на выращивание хлопка под урожай будущего года.
Ответственным лицам поручено внедрить новый порядок финансирования кластеров и фермеров.