Главное
Палестино-израильский конфликт
9 ноября, новости Узбекистана, источник: Uznews

Фермерам разрешат выбирать кластер в пределах области и продавать излишки урожая

Шавкат Мирзиёев поручил внедрить новую систему организации кластеров.

Источник: agto.uz

Во время видеоселекторного совещания было отмечено, что между фермерами и кластерами нарушена расчетная дисциплина. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В частности, в 20 кластерах нарушены расчёты на месте, в 122 кластерах имеется задолженность перед Фондом сельского хозяйства. 27 кластеров не выплатили фермерам деньги за урожай хлопка 2022 года. Долги имеются и у фермеров перед кластерами.

В связи с этим президент поручил внедрить в стране новую систему организации кластеров, взаимоотношений между ними и фермерами.

Отмечается, что в каждом регионе к новым кластерам будут предъявлены требования по финансовым показателям, производственным мощностям и техническому оснащению.

Отныне фермеры смогут заключать фьючерсные контракты с любым кластером в пределах региона. Они также смогут продавать излишки через биржу.

На совещании отмечалось, что фермерам будут выделены льготные кредиты в виде 60% аванса на выращивание хлопка под урожай будущего года.

Ответственным лицам поручено внедрить новый порядок финансирования кластеров и фермеров.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
сельское хозяйствоШавкат Мирзиеев