9 ноября, источник: Комсомольская правда
Президент России Владимир Путин назначил пять судей в Ростовской области
Кадровые перестановки произошли в нескольких судах Ростовской области.
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В Ростовской области по указу президента России Владимира Путина назначили пять новых судей и зампредседателя районного суда. Соответствующее решение было утверждено 8 ноября 2023 года. Документ можно найти на портале правовой информации.
В Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону посты заняли Галина Вернигорова и Александр Князев, в Кировский районный суд донской столицы был назначен Александр Войнов.
Кандидатура Александра Филимонова была утверждена для Новочеркасского городского суда, в Таганрогском городском суде теперь должна работать Зинаида Папанова.
Добавим, заместителем председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону стала Ирина Кузьменко.
Напомним, в сентябре 2023 года глава государства назначил новых судей в трех судах Ростовской области.