Главное
Палестино-израильский конфликт
9 ноября, источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин назначил пять судей в Ростовской области

Кадровые перестановки произошли в нескольких судах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области по указу президента России Владимира Путина назначили пять новых судей и зампредседателя районного суда. Соответствующее решение было утверждено 8 ноября 2023 года. Документ можно найти на портале правовой информации.

В Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону посты заняли Галина Вернигорова и Александр Князев, в Кировский районный суд донской столицы был назначен Александр Войнов.

Кандидатура Александра Филимонова была утверждена для Новочеркасского городского суда, в Таганрогском городском суде теперь должна работать Зинаида Папанова.

Добавим, заместителем председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону стала Ирина Кузьменко.

Напомним, в сентябре 2023 года глава государства назначил новых судей в трех судах Ростовской области.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 10 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Киев доложил Евросоюзу: Геноцид русских на Украине завершен
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир