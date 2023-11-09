9 ноября, новости Молдовы, источник: Sputnik.md
КС признал незаконной статью, на основании которой уволили Стояногло
Конституционный суд на заседании в четверг рассмотрел обращение адвокатов уволенного генпрокурора Александра Стояногло.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Конституционный суд (КС) признал незаконной статью, на основании которой была проведена оценка деятельности Александра Стояногло на посту генерального прокурора, что позднее привело к его отставке.
Судьи КС на заседании в четверг частично приняли обращение адвокатов уволенного генпрокурора.
Адвокат Стояногло Юрий Мэрджиняну выразил уверенность в том, что сегодняшнее решение КС позволит бывшему генпрокурору вернуться на свой пост.
«Мы считаем, что да (возможно вернуть в должность Стояногло, — Ред.), так как неконституционная норма привела к его оценке, к принятию оценки “неудовлетворительно”, и к внесению соответствующего указа президента о его увольнении», — заявил телеканалу ITV Мэрджиняну.
«Мы его оспорили и так — он находится на стадии рассмотрения в Апелляционной палате Кишинева. Дело в том, что мы подняли неконституционность этой нормы и она была приостановлена. На данный момент Конституционный суд признал часть 5 статьи 31/1 закона “О прокуратуре” в редакции 21-го года, когда начался процесс оценки, неконституционной».
Отстранение генпрокурора Александра Стояногло
Напомним, 5 октября 2021 года генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.
Президент Молдовы Майя Санду подписала 26 сентября 2023 года указ об освобождении Александра Стояногло от должности генерального прокурора страны, основываясь на постановлении Высшего совета прокуроров от 23 мая 2022 года.
Стояногло был назначен на пост генерального прокурора в 2019 году сроком на семь лет.