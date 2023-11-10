10:06 (мск), источник: Клопс.ru
В России предложили сократить рабочую неделю на час
Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы.
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В России предложили сократить рабочую неделю с 40 до 39 часов. Соответствующий законопроект в Госдуму внёс член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. Документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности в четверг, 9 ноября.
«В современных условиях большинство работников фактически находятся на своих рабочих местах больше чем восемь часов в день, в связи с необходимостью заранее явиться к месту осуществления трудовых функций и выполнения сопутствующих основным трудовым обязанностям поручений. Помимо этого, многие работодатели злоупотребляют, увеличивая объёмы производства без увеличения штатов сотрудников и вынуждая работников работать в условиях постоянных переработок, которые не оплачиваются», — говорится в пояснительной записке к документу.
В соответствии с этим предлагается перед государственными праздниками сокращать рабочий день на один час, а также понизить продолжительность рабочей недели до 39 часов.
А августе депутаты Госдумы предлагали сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов, ссылаясь на опыт европейских стран.