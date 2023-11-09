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9 ноября, источник: © РИА Новости

Администрация США одобрила продажу Румынии 54 танков Abrams

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Американская администрация США одобрила продажу Румынии 54 танков Abrams, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США.

Источник: AP 2023

Сделка оценивается в 2,53 миллиарда долларов.

«Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную… продажу правительству Румынии основных боевых танков M1A2 Abrams и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 2,53 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

Власти США считают, что танки американского производства помогут союзнику по НАТО противодействовать «существующим и будущим угрозам», расширят возможности для «сдерживания противников и участия в операциях» североатлантического альянса.

У Румынии не должно возникнуть сложностей с освоением бронетехники, которая не меняет баланса военных сил в регионе, говорится в сообщении.

Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс.

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