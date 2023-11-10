07:44 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
В Новосибирске Панфёров заявил о переломном моменте в зоне СВО в ноябре-2023
В Новосибирске командир батальона «Вега» Андрей Панфёров заявил о переломном моменте в зоне СВО в ноябре 2023 года.
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Об этом он сообщил в беседе с «МК в Новосибирске».
«Батальон успешно выполняет боевые задачи. Последние действия были не контрнаступлением, как считают многие, а прощупыванием переднего края, чтобы пройти там», — отметил комбат.
Он добавил, что сейчас у противника наблюдается дефицит техники, что стало преимуществом для российской армии.
«У украинцев в разы стало меньше техники и, соответственно, артиллерийских ударов. Основное внимание сейчас на Ближний Восток. Основной цели мы уже добились — устойчивой обороны. К концу года, думаю, будет эффект», — пояснил Панфёров.