Израиль впервые применил внеатмосферную систему ПРО

В ведомстве заявили, что успешное боевое применение системы состоялось в минувший четверг, 9 ноября. По данным Минобороны еврейского государства в небе над Красным морем была перехвачена цель, запущенная в сторону Израиля.
«Это первый оперативный перехват, осуществлённый системой “Хец 3” с момента её развёртывания в 2017 году», — говорится в сообщении.
«Хец» — израильский противоракетный комплекс, состоящий в составе эшелонированной системы противоракетной обороны. Он создан Израилем в сотрудничестве с Агентством по противоракетной обороне США и при участии американских компаний в рамках проекта по разработке многослойной системы ПРО еврейского государства. Работа над комплексом началась в 1986 году.
Ранее Лайф писал, что шиитское движение «Хезболла» из Ливана атаковало Израиль новой мощной ракетой. Она поразила позицию ЦАХАЛ по другую сторону границы от деревень Айта аль-Шааб и Рмейш.
Напомним, противостояние палестинского движения ХАМАС и ЦАХАЛ началось 7 октября и с каждым днём конфликт становится всё масштабнее и кровопролитнее. В ООН заявили в конце октября сообщили, что около 70% всех погибших в секторе Газа — это женщины и дети.