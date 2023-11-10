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Палестино-израильский конфликт
03:51 (мск), источник: Life.ru

Израиль впервые применил внеатмосферную систему ПРО

ЦАХАЛ впервые успешно применила системы противоракетной обороны (ПРО) «Хец 3» («Стрела 3») в боевой ситуации для перехвата воздушной цели. Об этом сообщило Министерство обороны Израиля.

Источник: AP 2023

В ведомстве заявили, что успешное боевое применение системы состоялось в минувший четверг, 9 ноября. По данным Минобороны еврейского государства в небе над Красным морем была перехвачена цель, запущенная в сторону Израиля.

«Это первый оперативный перехват, осуществлённый системой “Хец 3” с момента её развёртывания в 2017 году», — говорится в сообщении.

«Хец» — израильский противоракетный комплекс, состоящий в составе эшелонированной системы противоракетной обороны. Он создан Израилем в сотрудничестве с Агентством по противоракетной обороне США и при участии американских компаний в рамках проекта по разработке многослойной системы ПРО еврейского государства. Работа над комплексом началась в 1986 году.

Ранее Лайф писал, что шиитское движение «Хезболла» из Ливана атаковало Израиль новой мощной ракетой. Она поразила позицию ЦАХАЛ по другую сторону границы от деревень Айта аль-Шааб и Рмейш.

Напомним, противостояние палестинского движения ХАМАС и ЦАХАЛ началось 7 октября и с каждым днём конфликт становится всё масштабнее и кровопролитнее. В ООН заявили в конце октября сообщили, что около 70% всех погибших в секторе Газа — это женщины и дети.

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