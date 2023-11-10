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10:01 (мск), источник: РИА Новости

Из Казани вылетел самолет с 25 тоннами гумпомощи для жителей Газы

Из Казани в Египет вылетел самолет с 25 тоннами гумпомощи для населения Газы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Спасатели МЧС России доставят 25 тонн гуманитарной помощи населению сектора Газа, самолет Ил-76 вылетел из аэропорта Казани в Египет, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«МЧС России направит 25 тонн очередной гуманитарной помощи населению сектора Газа… Самолет Ил-76 ведомства вылетел из аэропорта Казани. Гуманитарный груз будет доставлен на территорию Арабской Республики Египет и передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят ее населению сектора Газа», — говорится в сообщении.

Российская помощь организована по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

В ведомстве подчеркнули, что в гуманитарную помощь войдут продукты питания, средства личной гигиены, одежда, портативные печи, пледы.

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