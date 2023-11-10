05:08 (мск), источник: НИА Красноярск
Михаил Котюков посетил детские сады, готовящиеся к открытию
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Два новых детских сада посетили накануне Губернатор края Михаил Котюков и глава Красноярска Владислав Логинов.
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Эти дошкольные учреждения совсем скоро откроют свои двери для юных жителей Центрального и Ленинского районов.
Один из них — детский сад в микрорайоне Медицинский Городок на 300 воспитанников. Здесь разместятся 12 групп, из них четыре группы для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и восемь — для детей от 3 до 7 лет. Для каждой группы предусмотрены отдельные: приемная, игровая, спальня, туалетная и моечная комнаты. Оборудованы музыкальный и спортивный залы, современный пищеблок и медблок, пассажирский и малый грузовой лифты. На территории детского сада размещены прогулочные участки с теневыми навесами, малыми архитектурными формами. Решена и еще одна злободневная проблема — к детскому саду построили автомобильную дорогу с пешеходным тротуаром и освещением.
Второй детсад — на улице Крайней. Он примет 190 воспитанников. Здесь будут 8 групп, одна из которых для детей с нарушениями речи. В каждой группе есть просторные игровые, комнаты для отдыха ребятишек, в прихожих установлены сушильные шкафы для одежды и обуви. Особая гордость — современный пищеблок. В дошкольном учебном заведении соблюдены все требования безопасности — по периметру оборудована система видеонаблюдения, пост охраны. На территории смонтирован автогородок для изучения правил дорожного движения, сообщает пресс-служба регионального Правительства.
После осмотра объектов, Губернатор отметил:
«Детские сады построены по разным проектам, они отличаются друг от друга. Здорово, что мы начинаем комплексно осваивать микрорайоны. Появляется новое жилье — и здесь же сразу детский сад. Это дополнительные комфортные условия для жителей районов, это возможность для детей получать дошкольное образование и воспитание. Главное — создать все условия, чтобы дети приходили в детский сад с удовольствием. Группы просторные, оборудование отечественное, многое — от красноярских производителей».
Сейчас оба детских учреждения готовятся к открытию, в том числе формируются коллективы, завершается установка оборудования. Специалисты управления образования в ближайшее время начнут комплектование новых детских садов.
Планируется, что юных воспитанников оба детских сада начнут принимать в феврале 2024 года.
«Отдельно ведём работу с застройщиками, чтобы они предусматривали под детские сады помещения, соответствующие необходимым требованиям, в новых домах. Тем самым, реализуется комплекс решений для поэтапного снижения очереди в дошкольные учреждения», — сказал Владислав Логинов.
Оба детских сада построены по нацпроекту «Демография». Всего же за пять лет в крае было дополнительно создано свыше 10 тысяч новых мест в дошкольных учреждениях, построено 25 зданий, приобретено восемь детских садов.