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06:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Стало известно, кто назначен главой Отделения Социального фонда по Иркутской области

Алексей Макаров назначен главой Отделения Социального фонда по Иркутской области.

Источник: Отделение СФР по Иркутской области

Алексей Макаров назначен главой Отделения Социального фонда по Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба СФР по региону.

— В Социальном фонде по региону работает команда профессионалов. Уверен, что вместе мы будем трудиться на благо жителей Приангарья — подчеркнул Алексей Макаров.

У нового главы СФР большой опыт в социальной сфере. С 2002 года он работает в органах социальной защиты населения. С 2012 года занимал должность первого заместителя министра социального развития, опеки и попечительства Приангарья.

Алексей Макаров назначен главой Отделения Социального фонда по Иркутской области с 10 ноября. Он уже приступил к своим обязанностям.

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