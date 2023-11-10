06:33 (мск), источник: Комсомольская правда
Стало известно, кто назначен главой Отделения Социального фонда по Иркутской области
Алексей Макаров назначен главой Отделения Социального фонда по Иркутской области.
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Алексей Макаров назначен главой Отделения Социального фонда по Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба СФР по региону.
— В Социальном фонде по региону работает команда профессионалов. Уверен, что вместе мы будем трудиться на благо жителей Приангарья — подчеркнул Алексей Макаров.
У нового главы СФР большой опыт в социальной сфере. С 2002 года он работает в органах социальной защиты населения. С 2012 года занимал должность первого заместителя министра социального развития, опеки и попечительства Приангарья.
Алексей Макаров назначен главой Отделения Социального фонда по Иркутской области с 10 ноября. Он уже приступил к своим обязанностям.