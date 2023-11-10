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08:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Бывший краевой чиновник покинул пост в Минэке РФ

Бывший первый заместитель министра экономического развития и инвестиций Пермского края Ренат Бекишев покинул пост руководителя департамента секторов экономики Министерства экономического развития РФ.

Со 2 ноября исполняющего обязанности директора департамента назначен Михаил Каминский.

Господин Бекишев проработал в должности руководителя департаментом с июня 2022 года. На эту позицию господин Бекишев перешел с должности заместителя директора этого департамента.

До 11 июня 2022 года департамент секторов экономики Министерства экономического развития России возглавлял другой бывший чиновник из краевого правительства — Максим Колесников, занимавший пост министра экономического развития Пермского края с 2017 года по конец сентября 2020-го.

Источник, знакомый с ситуацией в Минэке утверждает, что господин Бекишев остался работать в министерстве, но «на другой позиции». «У него двое детей за это время родилось. А работа директора департамента федерального ведомства не предполагает наличие свободного времени. Приоритеты сменились», — пояснил он.

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