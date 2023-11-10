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07:41 (мск), новости Казахстана, источник: КазТАГ

Сообщается о задержании главы «Казспецэкспорт» Армана Рамазанова

Астана. 10 ноября. КазТАГ — О задержании генерального директора «Казспецэкспорт» Армана Рамазанова, сообщил журналист Михаил Козачков.

Источник: КазТАГ

«В Астане задержан генеральный директор РГП “Казспецэкспорт” Арман Рамазанов, его подозревают в хищениях при поставках военной техники из соседних государств», — говорится в сообщении.

Указано, что вместе с Рамазановым в изолятор водворен директор департамент импорта той же компании Азат Кудабаев.

«Также по делу проходят три бизнесмена — по версии следствия, через их казахстанскую компанию шел закуп оружия с очень солидной наценкой», — пишет Козачков.

«Казспецэкспорт» создан правительством Казахстана в целях обеспечения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и работает по направлениям импорта и экспорта вооружения и военной техники, а также военного имущества.

9 ноября сообщалось, что в компании проходят обыски и выемки.

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