07:41 (мск), новости Казахстана, источник: КазТАГ
Сообщается о задержании главы «Казспецэкспорт» Армана Рамазанова
Астана. 10 ноября. КазТАГ — О задержании генерального директора «Казспецэкспорт» Армана Рамазанова, сообщил журналист Михаил Козачков.
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«В Астане задержан генеральный директор РГП “Казспецэкспорт” Арман Рамазанов, его подозревают в хищениях при поставках военной техники из соседних государств», — говорится в сообщении.
Указано, что вместе с Рамазановым в изолятор водворен директор департамент импорта той же компании Азат Кудабаев.
«Также по делу проходят три бизнесмена — по версии следствия, через их казахстанскую компанию шел закуп оружия с очень солидной наценкой», — пишет Козачков.
«Казспецэкспорт» создан правительством Казахстана в целях обеспечения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и работает по направлениям импорта и экспорта вооружения и военной техники, а также военного имущества.
9 ноября сообщалось, что в компании проходят обыски и выемки.