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07:57 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

Назначен новый прокурор Яккасарайского района Ташкента

Данный пост занял бывший зампрокурора района.

Источник: Хокимият Яккасарайского района

Прокурором Яккасарайского района назначен Шамшиев Бекзод Равшанбекович, сообщает пресс-служба районного хокимията. На данном посту он сменил Нилуфар Аллабергенову, ставшую хокимом Яккасарайского района.

До своего назначения Бекзод Шамшиев работал заместителем прокурора Яккасарайского района.

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