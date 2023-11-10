07:57 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Назначен новый прокурор Яккасарайского района Ташкента
Данный пост занял бывший зампрокурора района.
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Прокурором Яккасарайского района назначен Шамшиев Бекзод Равшанбекович, сообщает пресс-служба районного хокимията. На данном посту он сменил Нилуфар Аллабергенову, ставшую хокимом Яккасарайского района.
До своего назначения Бекзод Шамшиев работал заместителем прокурора Яккасарайского района.