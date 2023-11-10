Текслер напомнил челябинским полицейским о внутренних угрозах

Глава региона подчеркнул мужество, отвагу и честь, с которыми полицейские непрерывно несут свою службу. Они не только борются с преступностью, обеспечивают общественный порядок и защищают права и свободу граждан, но и обеспечивают социальную стабильность в стране.
«В наши дни политики недружественных стран взяли курс на дестабилизацию России, ведут против нас информационную войну. И пока бойцы на передовой сражаются за независимость нашей страны, правоохранительным органам важно уверенно отражать все внутренние угрозы. Убеждён, что вы справитесь с этой задачей», — сказал Алексей Текслер.
Губернатор Челябинской области также пожелал сотрудникам органов внутренних дел здоровья, счастья, благополучия в семьях.