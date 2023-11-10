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08:11 (мск), источник: МК.RU Челябинск

Текслер напомнил челябинским полицейским о внутренних угрозах

В своём обращении в связи с Днем сотрудника органов внутренних дел МВД России губернатор отметил, что служба сотрудников правоохранительных органов является важной и ответственной работой.

Глава региона подчеркнул мужество, отвагу и честь, с которыми полицейские непрерывно несут свою службу. Они не только борются с преступностью, обеспечивают общественный порядок и защищают права и свободу граждан, но и обеспечивают социальную стабильность в стране.

«В наши дни политики недружественных стран взяли курс на дестабилизацию России, ведут против нас информационную войну. И пока бойцы на передовой сражаются за независимость нашей страны, правоохранительным органам важно уверенно отражать все внутренние угрозы. Убеждён, что вы справитесь с этой задачей», — сказал Алексей Текслер.

Губернатор Челябинской области также пожелал сотрудникам органов внутренних дел здоровья, счастья, благополучия в семьях.

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