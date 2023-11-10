Россия прекратила работу над проектом Совбеза ООН по «Северным потокам»

26 сентября в ходе брифинга Совбеза ООН российская сторона анонсировала подготовку проекта заявления председателя по этой теме.
«Однако в ходе обсуждений стало ясно, что представители западных стран не готовы к серьезной работе, а изыскивают возможность спустить все на тормозах. Главный аргумент западников — совету незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции», — объяснили решение России в МИДе.
В ведомстве также отметили, что спустя год с момента взрывов эти страны не представили международному сообществу предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с Россией.
«В таких условиях российская сторона была вынуждена свернуть работу над проектом заявления председателя СБ ООН по расследованию теракта на газопроводах “Северный поток”», — заключили в МИДе, добавив, что продолжат привлекать внимание международного сообщества к данной проблеме.
Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября прошлого года. Компания-оператор Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях и отказалась прогнозировать сроки возвращения газопроводов в эксплуатацию. ЧП произошло в экономических зонах Швеции и Дании. Правоохранительные органы двух этих стран и Германии ведут расследование. Россию к нему не допустили.