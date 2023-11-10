В зону СВО из Башкирии благополучно прибыл сотый гуманитарный конвой

«Воины всегда просят передать жителям Башкортостана слова благодарности не только за материальные ценности, но и то, что они формируются всем населением нашей республики. В сборе помощи участвует огромное количество наших земляков. Люди плетут маскировочные сети, ремонтируют и отправляют технику, мобильные бани, женщины закатывают тушёнку, льют окопные свечи. Отдельные слова благодарности тем, кто доставляет гуманитарный груз в зону специальной военной операции — водителям и сотрудникам республиканского госкомитета по чрезвычайным ситуациям, которые формируют колонны и доставляют их на Донбасс. Это работа тяжёлая и опасная. Каждому по-мужски жму руку», — сказал Радий Хабиров.
В тот же день Радий Хабиров перед отправкой гуманитарной колонны вручил почётные грамоты и благодарности Главы Башкортостана спасателям, водителям, предпринимателям, трудовым коллективам, принимающим активное участие в формировании и доставке гуманитарных грузов.
Один из награждённых — водитель Вячеслав Шлифер. На его счету несколько десятков рейсов в зону СВО. Мужчина говорит, что он сбился со счёта ещё в начале этого года. На сей раз на борту его фуры автомобиль «УАЗ», личные посылки для бойцов батальонов имени Салавата Юлаева и строительные материалы для отряда «Ватан».
«Колонна перемещается организованно, трудностей как таковых нет. В пути могут возникнуть небольшие поломки, но проблему устраняем с товарищами быстро, — рассказал Вячеслав Шлифер. — Награду получить приятно, спасибо, что наш труд оценивают по заслугам. В первый раз ехать было страшновато, не без этого. Сейчас уже маршрут “обкатан”, знаем, где надо ехать не спеша, а на каком участке ускориться и быстро разгрузиться, чтобы нас не заметил противник. Со многими бойцами уже подружились. Приезжаем, обнимаемся, вечерами пьём чай. Мы рассказываем о жизни в республике, они — о своей службе. Ребята — молодцы, не унывают и точно знают, что Победа будет за ними. Ну, а наша задача — доставить необходимый для них груз, который облегчит им выполнение боевых задач».
Водитель фуры Салават Хусаинов сел за руль многотоннажного грузовика около трёх лет назад. До этого он работал в противопожарной охране в Уфе.
«Как сказал Вячеслав, дорога проверенная, если случаются поломки, дружно друг другу помогаем. Приятно видеть, как в пути местное население приветствует гуманитарную колонну, они машут руками, благословляют нас. Но самый эмоциональный момент, когда мы прибываем на финишную точку, где нас уже ждут бойцы. Среди них есть мои земляки, сам я из Чишминского района. Кроме посылок, передаю им приветы от их родных и близких. В такие минуты у воинов самые искренние улыбки и крепкие рукопожатия. “Обязательно передай моим, что я жив и здоров и скоро вернусь домой”, — говорят они», — сказал Салават Хусаинов.
Радий Хабиров в день выезда автоколонны также поблагодарил за труд и Олесю Иванчину. Она водитель «Башавтотранса». Раньше женщина управляла пассажирскими «НефАЗами», а в зону спецоперации ездит за рулём автобуса малого класса «Форд-Транзит». Её миссия — привозить небольшие группы военнослужащих в отпуск и отвозить обратно на Донбасс.
«В ЛНР и ДНР начала ездить в прошлом году, в основном отвозила гуманитарный груз. В мае прошлого года принимала участие в доставке башкирского асфальтобетонного завода в Красный Луч. Затем в этот же город привезла наших медиков и медицинский груз. В этом году моя миссия — доставка всего необходимого участникам СВО из Башкирии. Военнослужащие встречают хорошо, не удивляются тому, что за рулём женщина. Но они всегда внимательны не только ко мне, но и ко всем водителям. Во время ночёвок стараются создать все условия, чтобы мы могли отдохнуть после долгого пути и перед возвращением в Башкирию», — говорит Олеся Иванчина.
«Ездить в зону боевых действий не страшно. Это моя работа и благодарю руководство за доверие. В зоне СВО вижу немало женщин, которые теперь служат вместе с бойцами плечом к плечу — медики, повара. Надеюсь, что и я выполняю важную работу и вношу свою частицу в нашу общую Победу», — добавила Олеся Иванчина.
Напомним, гумконвой доставил из Башкирии 28 автомобилей повышенной проходимости — «УАЗы» и «Нивы». Есть среди них легендарный «луноход» — ЛуАЗ. Автомобиль направляется в одно из подразделений батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова. Заявку на технику прислал заместитель командира роты по военно-политической работе батальона с позывным «Шаман». Автомобиль подготовили товарищи военнослужащего в Стерлитамаке. Энтузиасты полностью восстановили старый «ЛуАЗ» и подготовили его к боевым условиям. На Донбасс «ЛуАЗ» доехал с посылками для «шаймуратовцев».
«Ветеран» отечественного автомобилестроения обладает высокой проходимостью и в то же время юркостью. Машина зарекомендовала себя ещё во время корейской войны на рубеже 40−50-х годов прошлого столетия. Грузовое место в автомобиле может использоваться для оперативной доставки на передовую боекомплектов, эвакуировать раненых бойцов.
Кстати, эту работу выполняют и четвероногие помощники воинов — лошади Абзелил и Буян. Не забывает Башкирия и о них. Лошади прибыли в зону СВО летом этого года. Напомним, лошадей башкирской породы привезли в зону СВО по просьбе командира полка с позывным «Башкир», в котором служат мобилизованные из республики. Гуманитарная колонна привезла им целую фуру тюкованного сена, овёс и телегу на мягком ходу.
Кроме того, бойцы воинских подразделений Башкирии получили баню, обустроенную на базе автобуса «ПАЗ», и три прицепные бани.
В день погрузки исполняющий обязанности председателя госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов рассказал, что организации, предприниматели и неравнодушные граждане из целого ряда районов и городов подготовили для воинов более 160 кубометров пиломатериалов, более 60 кубов дров, печи- «буржуйки», строительные материалы, сетку «рабицу», бензопилы, генераторы, сварочные аппараты, инструменты, портативные плитки для приготовления пищи и газовые баллончики к ним, хозяйственно-бытовые принадлежности, тёплую одежду, питьевую воду, продукты питания, средства гигиены, медикаменты и посылки от родственников.
Добавим, первую автоколонну с гуманитарным грузом общей массой 75 тонн для жителей ДНР и ЛНР отправили из Башкортостана 4 марта 2022 года. Автопоезд доставил продукты питания, средства первой необходимости, промышленные товары: генераторы, насосы, мотопомпы и многое другое. С тех пор отправка гуманитарного груза из Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова выполняется на систематической основе. Руководитель региона неоднократно подчёркивает, что ни один воин и его семья не останутся без внимания. Чёткая система распределения гуманитарного груза распространяется на определённое количество подразделений. За ними закреплены соответствующие сотрудники администрации Главы Башкирии и районов.
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