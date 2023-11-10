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08:39 (мск), источник: ТК Город

Иркутские метеорологи предупреждают: к нам идет потепление

В выходные в Приангарье ощутимо потеплеет. К воскресенью на юге области ожидается температура от нуля до плюс одного градуса, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на начальника Иркутского гидрометцентра Юлию Янькову.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +12° 3 м/с 82% 751 мм рт. ст. +14°
Источник: Мэрия Иркутска

По словам главного регионального метеоролога, теплая воздушная масса, которая давно стоит неподалеку от границ Иркутской области со стороны Западной Сибири, сейчас начинает смещаться, тесня «мощное ядро холода». И уже сегодня, 10 ноября, «теплый воздух начнет пробиваться в Тайшетский, Нижнеудинский, Тулунский районы, и к воскресенью дойдет до Иркутска».

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в западных и южных районах Приангарья температура воздуха будет на 2−4 градуса, а в северных районах — на 8−10 градусов выше климатической нормы.

«Такая погода продлится практически всю следующую неделю. Исключением станет среда, 15 ноября. В этот день ожидается незначительное похолодание, снег и ветер», — говорит Юлия Янькова.

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