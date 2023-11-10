Иркутские метеорологи предупреждают: к нам идет потепление

По словам главного регионального метеоролога, теплая воздушная масса, которая давно стоит неподалеку от границ Иркутской области со стороны Западной Сибири, сейчас начинает смещаться, тесня «мощное ядро холода». И уже сегодня, 10 ноября, «теплый воздух начнет пробиваться в Тайшетский, Нижнеудинский, Тулунский районы, и к воскресенью дойдет до Иркутска».
По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в западных и южных районах Приангарья температура воздуха будет на 2−4 градуса, а в северных районах — на 8−10 градусов выше климатической нормы.
«Такая погода продлится практически всю следующую неделю. Исключением станет среда, 15 ноября. В этот день ожидается незначительное похолодание, снег и ветер», — говорит Юлия Янькова.