Белый дом пообещал отвергнуть законопроект о помощи Израилю без Украины

«Послушайте, это действительно трудно слишком глубоко вникнуть в гипотезы, когда мы еще не видели законопроект. Но я думаю, что мы не оставили никакой двусмысленности в отношении нашей позиции. Для национальной безопасности Америки крайне важно, чтобы конгресс поддержал Израиль и Украину в их борьбе с терроризмом и тиранией», — сказала Далтон.
Так пресс-секретарь ответила на вопрос, подпишет ли президент США Джо Байден дополнительное соглашение о финансировании Израиля без выделения средств Украине или же он желает совместить финансирование обеих стран.
20 октября Байден запросил у конгресса согласования бюджета на помощь Украине и Израилю в размере более $75 млрд в рамках общего пакета расходов на безопасность в размере $105 млрд. При этом президент предложил выделить $61,4 млрд для Украины и $14,3 млрд для Израиля.
Недавно избранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон предложил разделить помощь Израилю и Украине. В итоге группа сенаторов-республиканцев 26 октября внесла отдельный законопроект, предусматривающий выделение средств для Израиля, без упоминания Украины. 3 ноября палата представителей приняла план республиканцев, однако демократы заблокировали законопроект.
Позднее Пентагон анонсировал новый пакет помощи Киеву на $125 млн. Вашингтон планирует направить Киеву ракеты для зенитных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для противотанковых комплексов, а также боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, снаряды калибра 105 и 155 мм.