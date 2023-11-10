Враги не дремлют: сенатор от Челябинской области объяснила падение рождаемости

С данными объяснениями сенатор выступила на Русском экономическом форуме в рамках сессии «Экономика и демография: роль экономики в обеспечении роста численности населения и качественного развития человеческого потенциала». По ее словам, у граждан в неправильном порядке сформировались приоритеты: сначала профессия, потом семья, а дети отодвигаются на последний план.
«С помощью демографии удобно контролировать страну, и наши враги не дремлют. И мы должны вовремя распознавать эти стратегии заранее. Процессы управляются с помощью пропаганды перверсий», — подчеркнула Маргарита Павлова.
По ее словам, уже сейчас должно вызывать беспокойство то, как сложится демографическая ситуация через 10−20 лет. Сенатор подчеркнула, что пандемия на численности населения отразилась сильнее, чем специальная военная операция.
В середине октября вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что женщины в России должны рожать первого ребенка примерно в 20 лет, то есть через два-три года после окончания 11 класса. Тогда, по мнению вице-спикера, у молодой семьи будет возможность иметь в будущем трех и более детей — это тот самый образ российской семьи будущего.