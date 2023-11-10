10:21 (мск), источник: Комсомольская правда
Известная нижегородская певица Ольга Кормухина посетила зону СВО
Певица спела для бойцов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Известная нижегородская певица Ольга Кормухина побывала в зоне СВО. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
Как отмечается, певица встретилась с тремя подразделениями и вручила военнослужащим подарки. Также Ольга Кормухина спела для бойцов.
Певица восхитилась мужественностью и скромностью военнослужащих. Она отметила, что командира взвода ранили в ногу, но уезжать лечиться он не планирует, так как не хочет оставлять солдат.
— Мальчики мои родные! Какие они красивые! Мужественные! Но очень скромные!