Главное
Главные новости недели
10:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Известная нижегородская певица Ольга Кормухина посетила зону СВО

Певица спела для бойцов.

Источник: Комсомольская правда

Известная нижегородская певица Ольга Кормухина побывала в зоне СВО. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Как отмечается, певица встретилась с тремя подразделениями и вручила военнослужащим подарки. Также Ольга Кормухина спела для бойцов.

Певица восхитилась мужественностью и скромностью военнослужащих. Она отметила, что командира взвода ранили в ногу, но уезжать лечиться он не планирует, так как не хочет оставлять солдат.

— Мальчики мои родные! Какие они красивые! Мужественные! Но очень скромные!

добавила певица
Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 10 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Киев доложил Евросоюзу: Геноцид русских на Украине завершен
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
музыка