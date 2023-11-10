Украина не готова к переговорам о членстве в Евросоюзе, заявил Орбан

«Начинать переговоры нельзя, это ясная венгерская позиция», — сказал он.
Он добавил, что Украина «далеко от членства в ЕС, как Мако от Иерусалима». Эта венгерская поговорка отсылает к легенде о крестоносце, который направлялся на Святую Землю и, однажды проснувшись на корабле, решил, что он уже в Иерусалиме, в то время как на самом деле его корабль находился еще у берегов нынешней Хорватии.
Орбан также напомнил, что Евросоюз «должен Венгрии много денег — три-четыре, может, уже пять миллиардов евро», которые не отдает «по разным причинам». При этом Будапешт не согласен связывать этот вопрос с украинской проблематикой.
«Я хотел бы очень четко подчеркнуть, что несогласие Венгрии на начало переговоров о членстве Украины в ЕС — это не предмет торга. Нельзя связывать это с какими-либо денежными вопросами. Что должны, надо отдать», — подчеркнул политик.
По его словам, весь круг вопросов по Украине — выплату ей денег из европейского бюджета, начало переговоров о вступлении в ЕС — «нельзя связывать с возвращением Венгрии денег».
«Подчеркиваю, что какая бы увязка (этих вопросов. — Прим. ред.) ни началась, мы ее не инициируем, не будем инициировать и не примем со стороны Брюсселя. Две темы надо решать по-разному», — отметил Орбан.
В среду о несвоевременности переговоров по вступлению Украины в ЕС заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он указал, что в республике не проводятся выборы и не соблюдается свобода слова и СМИ.
Восьмого ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловив принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства «по заслугам».