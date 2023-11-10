Областного экс-министра имущественных отношений будут судить за превышение должностных полномочий

Экс-министра обвиняют в том, что с 2017 по 2019 годы он не организовал надлежащим образом работу по закупкам жилья для детей-сирот, хотя средства на эти цели были выделены. В результате в федеральный и региональный бюджеты совокупно вернулось почти полмиллиарда рублей, а очередь из детей-сирот, которые имеют право на жильё от государства, в регионе только увеличилась.
Кроме того, при формировании специализированного жилищного фонда для лиц данной категории не принял мер к использованию в строительстве жилья земельных участков, имеющихся в распоряжении министерства, — говорится в сообщении прокуратуры.
Бывшему высокопоставленному чиновнику вменяют в вину и то, что в 2019 году он в ущерб интересам Приангарья способствовал заключению мирового соглашения, по условиям которого у третьего лица возникло право аренды на земельный участок площадью более 23 гектаров, находящийся в государственной собственности.
В скором времени обвиняемому вручат обвинительное заключение. После этого дело направят в суд для рассмотрения по существу.