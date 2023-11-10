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11:14 (мск), источник: Nakanune.ru

Уральский полпред раскритиковал непредсказуемость Центробанка

Действия Центробанка оказываются непредсказуемыми для бизнеса, об этом заявил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев на Русском экономическом форуме в Челябинске, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, предприятия все больше и больше вкладывают собственных ресурсов в производство. И хотя Якушев особо отметил, что повышение ключевой ставки — это полномочия ЦБ, но «вопрос в том, что [после повышения ключевой ставки] финансовая модель [предприятий] поменялась, ресурсы вложены, и финансовая модель не летит» — предпринимателю, который уже начал инвестировать, неясно, как работать.

«Где те инструменты, которые должны были подстраховать предпринимателей? Также если налоги меняются и меняется налоговая база, то опять финансовая модель встает под большой знак вопроса. Принципиально надо всегда иметь четкие правила игры», — сказал он.

К нему присоединился губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который отметил, что банковские кредиты в источниках инвестиций составляют в России 10%, тогда как собственные источники компаний — 50−70%, а в том же Китае и других успешных экономиках обратная ситуация.

«В этом смысле надо эту ситуацию серьезно менять, одна из возможных мер — вовлечение ЦБ в процесс стимулирования роста экономики вплоть до установления показателей эффективности для ЦБ», — добавил Текслер.

Напомним, в октябре Центробанк поднял ключевую ставку до 15% и на днях не исключил повышения до 16%.

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