Уральский полпред раскритиковал непредсказуемость Центробанка

По его словам, предприятия все больше и больше вкладывают собственных ресурсов в производство. И хотя Якушев особо отметил, что повышение ключевой ставки — это полномочия ЦБ, но «вопрос в том, что [после повышения ключевой ставки] финансовая модель [предприятий] поменялась, ресурсы вложены, и финансовая модель не летит» — предпринимателю, который уже начал инвестировать, неясно, как работать.
«Где те инструменты, которые должны были подстраховать предпринимателей? Также если налоги меняются и меняется налоговая база, то опять финансовая модель встает под большой знак вопроса. Принципиально надо всегда иметь четкие правила игры», — сказал он.
К нему присоединился губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который отметил, что банковские кредиты в источниках инвестиций составляют в России 10%, тогда как собственные источники компаний — 50−70%, а в том же Китае и других успешных экономиках обратная ситуация.
«В этом смысле надо эту ситуацию серьезно менять, одна из возможных мер — вовлечение ЦБ в процесс стимулирования роста экономики вплоть до установления показателей эффективности для ЦБ», — добавил Текслер.
Напомним, в октябре Центробанк поднял ключевую ставку до 15% и на днях не исключил повышения до 16%.