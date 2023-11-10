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11:05 (мск), источник: Om1.ru

Андрею Травникову пожаловались на деградацию Новосибирска

В сети появилась петиция, посвящённая проблеме архитектурного облика города.

Источник: Om1.ru

Архитекторы вместе с общественниками создали петицию, в которой потребовали остановить архитектурную деградацию Новосибирска. Жалобу они адресовали губернатору Андрею Травникову.

«Новосибирск, начиная с середины 10-х годов XXI века, встал на путь архитектурной и градостроительной деградации. В последние пять лет эти тенденции усилились, и процесс принял катастрофический характер», — говорится в обращении, опубликованном на платформе Оnlinepetition.

Авторы считают, что текущей городской застройкой занимаются некомпетентные люди. Они не учитывают ритм и масштаб зданий. Застройщикам разрешают строить объекты низкого качества. Если такая тенденция продолжится, то внешний вид Новосибирска уже нельзя будет как-то исправить. Кроме того, по мнению специалистов, облик города страдает из-за «системного уничтожения» объектов культурного наследия.

Архитекторы и общественники предложили пути решения проблем. В частности, требуются новые профессиональные кадры в руководстве, которое отвечает за градостроительство. Также в петиции предлагают преобразовать Госинспекцию по охране объектов культурного наследия в Управление по охране объектов культурного наследия, увеличить там штат сотрудников, наняв профильных специалистов.

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