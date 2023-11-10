Лукашенко встретится с премьер-министром Кубы

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 ноября проведет в Минске встречу с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом, сообщает БЕЛТА.
Глава кубинского правительства прилетел с официальным визитом в Беларусь 9 ноября. У него также запланированы переговоры с премьер-министром Романом Головченко, руководителями обеих палат белорусского парламента и членами рабочей группы Национального собрания по сотрудничеству с парламентом Кубы. Находясь с визитом в Беларуси, Мануэль Марреро Крус ознакомится с ее промышленным потенциалом и возможностями в переработке мясного и молочного сырья.
В этом году торговля между Беларусью и Кубой показывает хорошие результаты. За январь-сентябрь товарооборот достиг $10,5 млн, темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 307%. Положительное сальдо для Беларуси увеличилось почти в 9 раз и выросло почти до $8 млн. Прирастает (более чем на 20%) и экспорт услуг: за январь-июль он составил $155,2 тыс. Если в прошлом году Беларусь оказывала Кубе деловые услуги, то в этом в основном оказывались телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги.
Сейчас обе страны сосредоточены на том, чтобы нарастить взаимный товарооборот. В июле Кубу с официальным визитом посетила белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Алейником. Тогда стороны обсудили весь спектр белорусско-кубинских отношений и способы их активизации, в том числе через механизм двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Традиционно особое внимание было уделено поставкам белорусской техники и запасных частей, востребованных продуктов питания и иной белорусской продукции. Отдельным во время состоявшихся встреч стало обсуждение белорусско-кубинского сотрудничества и перспективных совместных проектов в сфере науки, биотехнологий и фармакологии.