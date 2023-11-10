Глава сената Маулен Ашимбаев назвал свою зарплату

«Три причины. Во-первых, это палата, которая защищает интересы регионов страны. Наша страна — не только Астана и Алматы: у нас в стране регионы, где есть очень много проблем. Этим занимается в частности закон. Вторая причина — многие законы определяют судьбы миллионов граждан, и их поэтому нужно очень тщательно анализировать и готовить… важно, чтобы законы не были поверхностными, а были проработанными. И вы видите, что мы законы и возвращаем, и дорабатываем, мы смотрим эти законы с точки зрения интересов регионов, с точки зрения этнических групп и сенаторы смотрят законы для того, чтобы мы не пропустили те или иные нормы, которые идут в ущерб интересами тех или иных групп наших граждан. И третье — сенат очень важную роль играет с точки зрения баланса всей политической конструкции в нашей стране», — заявил он.