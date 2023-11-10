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11:47 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Конституционный суд Молдовы вновь возглавила Домника Маноле

Решение было принято по итогам тайного голосования, которое судьи КС провели в пятницу утром.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Конституционный суд (КС) Молдовы вновь возглавит Домника Маноле — решение было принято единогласно пятью судьями КС в ходе тайного голосования в пятницу.

«Коллегия в составе судей Любы Шова (председатель заседания), Николае Рошки, Домники Маноле, Сергея Цуркана и Владимира Цуркана на основании статей… Конституции и Закона о КС… приняли решение избрать судью Домнику Маноле на должность председателя КС большинством голосов», — отмечается в тексте постановления.

Решение принято окончательно, вступает в силу с даты принятия и должно быть опубликовано в «Официальном вестнике».

Место главы КС стало вакантным после того, как в четверг, 9 ноября, в отставку с этого поста подал Николае Рошка.

Домника Маноле возглавляла КС с 2020 года по 25 апреля нынешнего, до нее главой КС был Владимир Цуркан.

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