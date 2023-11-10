Челябинский вице-губернатор рассказала о способе преодоления дефицита врачей

Замглавы региона отметила, что замотивировать молодых специалистов возвращаться в поликлиники и больницы непросто, но возможно. На Южном Урале по распределению трудоустраивают студентов-медиков, которые проходили обучение по целевому набору.
«К сожалению, не все заключающие договор о целевом обучении в итоге идут работать по распределению. В 2022 году было обучено 110 “целевиков” по программе ординатуры, из них 87 человек работают по месту распределения. 20 человек договорные обязательства не выполнили. Девять из них уже возместили меры соцподдержки, с остальными идет работа в судебном порядке», — рассказала Ирина Гехт.
В этом году в Челябинской области завершили обучение более 265 студентов-медиков, поступивших по целевому набору. Более сотни уже работают по местам распределения. Некоторые еще проходят процедуру аккредитации или находятся в процессе трудоустройства. Но более 60 человек не работают и не пытаются оформиться в медучреждения. С ними договоры о целевом обучении будут расторгнуты.
«Одни радуются шансу гарантированно получить рабочее место, другие критикуют идею, ссылаясь на ограничение свобод выбора, передвижения человека и прочее. С моей точки зрения, подписывая договор, “целевик” берет на себя определенные обязательства — в том числе и с моральной точки зрения.
И когда больница получает ординаторов, которые ей так необходимы и которые за счет государства получили образование, хочется поддержать тех, кто ратует за возвращение распределения студентов", — высказалась замгубернатора.
По данным на ноябрь прошлого года, показатель обеспеченности медкадрами в Челябинской области составлял 36 врачей на 10 тыс. населения. В группу наиболее дефицитных специальностей вошли хирурги, анестезиологи, участковые терапевты, онкологи и психиатры.