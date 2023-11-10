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12:34 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

Президента Италии торжественно встретили в резиденции в Ташкенте

Серджо Маттарелла и Лауру Маттарелла встретили Шавкат Мирзиёев и первая леди страны.

Источник: president.uz

10 ноября в резиденции «Куксарой» состоялась торжественная церемония официальной встречи президента Италии, пребывающего в стране с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента.

На площади перед резиденцией был выстроен почетный караул. Президента Италии и его дочь тепло встретили Шавкат Мирзиёев и его супруга.

Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Главы государств обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций. После совместного фотографирования начались переговоры на высшем уровне.

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