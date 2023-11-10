12:29 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Додон: послевыборный приоритет для ПСРМ — создавать коалиции со всеми партиями, кроме PAS
По словам лидера молдавских социалистов, переговоры о создании большинства на местах уже идут.
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КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Партия социалистов (ПСРМ) в качестве приоритета намерена формировать коалиции для создания большинства в районных советах со всеми партиями, кроме правящей PAS, об этом в рамках своего пятничного видеоблога заявил экс-президент, лидер ПСРМ Игорь Додон.
Он опроверг таким образом появившиеся ранее в прессе слухи о том, что ПСРМ может войти в коалиции с PAS на местах.
«Что хочу сказать относительно возможных коалиций — потому что в последнее время я видел очень много спекуляций по этому поводу. Партия социалистов в приоритетном порядке, и эти переговоры уже идут во всех районах, поставила цель создать большинство в районных советах со всеми партиями, кроме PAS. Это важнейший приоритет», — подчеркнул Игорь Додон.
По словам лидера социалистов, ни в одном из районов страны не создано ни одной коалиции социалистов и правящей партии.
«Мы ведем диалог с Кику, с Усатым, с другими возможными партнерами по коалиции в районах. Что будет после второго тура — сформируются эти коалиции или провалятся — будет решаться тогда», — отметил Додон.
По его словам, в первом туре ПСРМ одержала победу в шести районных центрах (Бричаны, Окница, Дондюшаны, Сороки, Новые Анены и Криуляны), от партии избрано более 100 примаров. Во втором туре социалисты будут бороться с контркандидатами в шести райцентрах, а также в муниципии Бельцы.