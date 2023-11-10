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12:39 (мск), источник: © РИА Новости

Эрдоган считает, что ЕС в будущем будет часто стучаться Турции в дверь

АНКАРА, 10 ноя — РИА Новости. Евросоюз постепенно теряет надежду избавиться от стратегической слепоты, в которую впал, и будет «часто стучаться в дверь Турции», считает президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Источник: Reuters

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Но переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее, перед вылетом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, Эрдоган заявил, что при необходимости дороги Турции и ЕС «могут разойтись».

«ЕС постепенно теряет надежду избавиться от стратегической слепоты, в которую он впал. ЕС, постепенно теряющий надежду, будет часто стучаться в дверь Турции», — сказал турецкий лидер, выступая в пятницу в Анкаре.

Эрдоган заявлял ранее, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился «как можно скорее» направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция, как член Евросоюза, пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки.

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