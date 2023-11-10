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13:08 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Лукашенко: мы не воссоздаем КПСС, не строим партию власти

Глава государства выразил уверенность в том, что белорусские партии принесут пользу, если по-настоящему смогут представлять интересы своих членов перед государством.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал задачи партийного строительства в стране, которое нужно проводить с учетом специфики отечественного политического процесса.

В пятницу белорусский лидер проводит встречу с главами политических партий.

«Мы не воссоздаем КПСС, не строим партию власти, не разделяем общество по партийной принадлежности. Опыт будем использовать положительный», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По его словам, при партийном строительстве в Беларуси не стоит копировать советский, российский, а тем более западный опыт.

Ранее глава государства уже говорил о том, что формирование партийных структур должно идти с учетом национальных особенностей и отечественного политического процесса.

Чистое партийное поле

Касаясь прошедшей в Беларуси перерегистрации политических партий, глава государства отметил, что партийное поле очистилось в том числе от деструктивных партийных структур.

«(…) мы очистили партийное поле от декоративных объединений и тех, чья деятельность направлена на подрыв основ конституционного строя нашей страны», — отметил он.

При этом Лукашенко заострил внимание на том, что задачами политических партий являются не разъединение, а наоборот, — объединение общества. Особенно это важно в период глобальных вызовов и угроз.

Перерегистрация партийных политических структур в Беларуси прошла в 2023 году, после того, как был принят соответствующий закон.

Долгое время в Беларуси были зарегистрировано не менее 15 политических партий и объединений. В настоящее время после перерегистрации их осталось четыре; Белорусская партия «Белая Русь», Либерально-демократическая партия Беларуси (ЛДПБ), Коммунистическая партия Беларуси (КПБ) и Республиканская партия труда и справедливости.

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