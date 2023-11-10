Лукашенко: мы не воссоздаем КПСС, не строим партию власти

МИНСК, 10 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал задачи партийного строительства в стране, которое нужно проводить с учетом специфики отечественного политического процесса.
В пятницу белорусский лидер проводит встречу с главами политических партий.
По его словам, при партийном строительстве в Беларуси не стоит копировать советский, российский, а тем более западный опыт.
Ранее глава государства уже говорил о том, что формирование партийных структур должно идти с учетом национальных особенностей и отечественного политического процесса.
Касаясь прошедшей в Беларуси перерегистрации политических партий, глава государства отметил, что партийное поле очистилось в том числе от деструктивных партийных структур.
При этом Лукашенко заострил внимание на том, что задачами политических партий являются не разъединение, а наоборот, — объединение общества. Особенно это важно в период глобальных вызовов и угроз.
Перерегистрация партийных политических структур в Беларуси прошла в 2023 году, после того, как был принят соответствующий закон.
Долгое время в Беларуси были зарегистрировано не менее 15 политических партий и объединений. В настоящее время после перерегистрации их осталось четыре; Белорусская партия «Белая Русь», Либерально-демократическая партия Беларуси (ЛДПБ), Коммунистическая партия Беларуси (КПБ) и Республиканская партия труда и справедливости.