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13:04 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

О чем договорились Узбекистан и Италия. Главные итоги переговоров Мирзиёева и Маттареллы

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Италии Серджо Маттарелла сегодня, 10 ноября, провели двусторонние переговоры в Ташкенте. Рассказываем о главных итогах встречи.

Источник: Podrobno.uz

Главы государств достигли договоренности о проведении в следующем году первого заседания Стратегического диалога на уровне глав внешнеполитических ведомств. Также будут продолжены активные контакты в рамках диалога «Центральная Азия — Италия».

В сфере экономического сотрудничества с начала этого года взаимный товарооборот вырос на 30 процентов. Портфель совместных проектов составил 9 миллиардов евро. В целях дальнейшего развития торговых отношений предложено разработать Комплексную программу содействия торговле. Узбекская сторона выразила заинтересованность в привлечении передовых итальянских высокотехнологичных компаний для участия в проектах модернизации национальной экономики.

Стороны приветствовали открытие Ассоциации промышленности «Конфиндустрия Узбекистан» в Ташкенте, которая будет способствовать углублению промышленной кооперации. Достигнута договоренность о подготовке в рамках действующей Межправительственной группы предложений по новым направлениям и проектам локализации.

Итальянская сторона выразила готовность в поддержке скорейшего вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию и принятия Соглашения о расширенном партнерстве с Европейским Союзом.

Президенты также отметили важность стимулирования прямых контактов между регионами двух стран. В связи с этим предложено учредить Форум регионов Узбекистана и Италии и провести его первую встречу в Самарканде в следующем году.

Кроме того, подробно обсуждены перспективы развития культурно-гуманитарного сотрудничества. Одним из примеров успешного взаимодействия отмечена деятельность филиала Туринского политехнического университета в Ташкенте. На базе этого ведущего вуза в следующем году будет запущен Центр по трансферу передовых итальянских технологий.

Стороны заявили о важности подготовки учителей и поэтапного внедрения преподавания итальянского языка в наших школах. Кроме того, обсуждены планы по проведению совместных выставок изобразительного искусства в Италии. С целью ознакомления с богатейшим, уникальным культурно-историческим наследием в будущем году будут проведены Дни культуры, кино и туризма Узбекистана и Италии в наших странах.

Главы государств отдельно отметили необходимость расширения академических обменов и проведения совместного образовательного форума.

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